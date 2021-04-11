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Туреччина успішно випробувала ракетний двигун для своєї космічної програми

Перший тестовий запуск заплановано на травень.

Туреччина, яка планує у 2023 році відправити на Місяць безпілотний космічний апарат, успішно випробувала ракетний двигун.

Як повідомляє державне агентство "Анадолу", гібридний ракетний двигун розробляє компанія Delta V Space Technologies Inc.

Двигун витримав вогневі випробування, а на травень заплановано перший тестовий запуск.

"Ми вважаємо, що успішно завершимо перший етап нашої місячної місії в 2023 році. Ми піднімемо прапор Туреччини на Місяці. У зв'язку з цим ми дуже раді і горді тим, що успішно провели перші вогневі випробування ракетного двигуна", - прокоментував запуск міністр промисловості Туреччини Мустафа Варанк.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна приєдналась до угоди з NASA, мета якої - відправка людей на Місяць у 2024 році.

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