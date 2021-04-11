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У Держдумі заговорили про вихід Росії з ПАРЄ

Вихід можливий у випадку прийняття жорсткої резолюції щодо ситуації з Навальним.

У Держдумі заговорили про вихід Росії з ПАРЄ
Фото: assembly.coe.int

Якщо весняна сесія ПАРЄ прийме "жорстку антиросійську" резолюцію щодо ситуації з Олексієм Навальним, то не виключено, що Росія може вийти з організації.

Про це заявив керівник комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Леонід Слуцький, пише ria.ru.

"19 числа в Страсбурзі відкриється чергова сесія ПАРЄ. І якраз в форматі термінових дебатів, тобто з прийняттям резолюції, буде досьє Навального. Зрозуміло, що це буде жорстка антиросійська резолюція", – сказав Слуцький.

Він додав, що ця ситуація може підштовхнути до того, щоб Росія "з організації, може, і вийшла".

Зазначимо, українська сторона в ПАРЄ спробує порушити питання про оскарження повноважень російської депутації під час літньої сесії.

Нагадаємо, Навального заарештували в Москві 18 січня одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався після замаху.

2 лютого районний суд Москви призначив йому 3,5 роки колонії загального режиму у старій кримінальній справі "Ів Роше" (умовний термін замінили на реальний), а 20 лютого це рішення підтвердила апеляційна інстанція. З урахуванням часу, який Навальний раніше відбув під домашнім арештом, термін ув'язнення становитиме близько 2 років і 5 місяців.

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