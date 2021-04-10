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МЗС Грузії працює над поверненням посла в Україну

"Грузія повинна захищати свої інтереси разом з Україною".

МЗС Грузії працює над поверненням посла в Україну
Фото: 1news.az

Міністерство закордонних справ Грузії працює над питанням повернення в Україну посла Теймураза Шарашенідзе, який був відкликаний для консультацій в травні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства телеканалу "Руставі 2".

Наразі це питання обговорюється і найближчим часом буде прийняте відповідне рішення. Грузинська опозиція заявила, що важливо повернути посла в Україну, оскільки на міжнародній арені Грузія повинна захищати свої інтереси разом з Україною.

За словами члена "Єдиного національного руху" Саломе Самадашвілі, той факт, що у Грузії немає дипломатичного представництва в Україні, є серйозною політичною помилкою.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій в травні 2020 року. Це відбулося незабаром після призначення експрезидента Михайла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ намагатиметься зберегти стратегічні відносини з Грузією навіть у тому випадку, якщо та зробить різкі кроки на адресу України.

Президент Володимир Зеленський назвав помилкою рішення Грузії відкликати посла в Україні.

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