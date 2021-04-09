США вивчають можливість платити країнам Центральної Америки для зменшення потоку мігрантів

США також розглядають можливість направити додаткові дози вакцини проти COVID-19 у ці країни.

США розглядають умовну програму грошових переказів, яка дозволить зменшити потік незаконних мігрантів через південні кордони країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

Програма має наметі подолання економічних негараздів, які змушують багатьох мігрантів з Центральної Америки вирушити на північ.

США також розглядають можливість направити додаткові дози вакцини проти COVID-19 у ці країни.

Нагадаємо, Сполучені Штати зіткнулися з найбільшою хвилею міграції на своєму південно-західному кордоні за останні 20 років. Сплеск міграції в уряді США пов’язують з погіршенням умов життя в Мексиці та так званому Північному трикутнику - Гватемалі, Гондурасі та Сальвадорі.