МЗС: заява Китаю щодо американських лабораторій в Україні не відповідає дійсності

Такі заяви можуть завдати шкоди українсько-китайським відносинам, підкреслюють у МЗС.

Заяви речника китайського Міністерства закордонних справ про відкриття американських біолабораторій в Україні не відповідають дійсності. Окрім того, такі заяви можуть завдати шкоди відносинам між Україною та КНР.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Оприлюднена 8 квітня в ході пресбрифінгу речником МЗС КНР Чжао Ліцзянем заява щодо відкриття урядом США в Україні шістнадцяти військових біологічних лабораторій для проведення «непрозорих і небезпечних» досліджень, всупереч «Конвенції про заборону біологічної зброї», зроблена на підставі провокаційних повідомлень російських ЗМІ, не відповідає дійсності і може завдати шкоди українсько-китайським відносинам", - заявив Ніколенко.

Учора РИА "Новости" оприлюднило інтерв’ю з речником МЗС Китаю Чжао Ліцзянем, у якому той заявив, що США відкривають біолабораторії в Україні.

"США створили 16 біологічних лабораторій тільки в Україні. Чому США створюють так багато лабораторій по всьому світу, і чим вони там займаються, зокрема у Форт-Детріку", - поставив риторичне запитання Чжао Ліцзянь.

За словами представника китайського МЗС, США - єдина країна, яка блокує створення механізму верифікації у межах Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної і токсинної зброї та про їх знищення.

Нагадаємо, у квітні минулого року зʼявилося звернення лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука до президента Володимира Зеленського, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки та голови уряду з вимогою надати інформацію про "роботу в Україні 15 військових біолабораторій США". У посольстві США спростували цю інформацію.

У Службі безпеки України заявили, що інформація про те, що на території України нібито діють військові біологічні лабораторії США не відповідає дійсності і закликали політиків не розповсюджувати брехню.