Ердоган перед приїздом Зеленського в Туреччину провів телефонну розмову з Путіним

"Обговорили Донбас, Карабах, Сирію, "Супутник V" і конвенції Монтрьо про Чорне море".

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило російське агентство РИА "Новости".

Згідно з повідомленням, політики "обговорили Донбас, Карабах, Сирію, "Супутник V" і конвенції Монтрьо про Чорне море".

"На прохання Ердогана Путін виклав російські підходи до вирішення внутрішньоукраїнського кризи", - повідомляє агентство.

Розмова відбулася з ініціативи російської сторони.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, зустрінеться в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський летить в Туреччину вдруге за останні пів року, цього разу - для участі у дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Це буде вже третя зустріч президентів за останній час. У лютому 2020 року президент Туреччини приїжджав до Києва для участі у восьмому засідання Стратегічної ради високого рівня.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Говорили, зокрема, і про ескалацію бойових дій на сході Україні. Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України.

Наприкінці березня Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і Путін також обговорювали ситуацію з війною в Україні. Фактично лідери трьох країн "нормандського формату" поговорили про бойові дії в державі без участі представників цієї держави.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины".