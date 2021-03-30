На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины

Здесь понятно одно: Берлин, Париж и Москва хотят провести подобную конференцию. И точно без участия Киева. У многих возникает вопрос: как можно говорить об Украине без её участия? Однако здесь проблема шире и куда серьёзнее.

Переговоры лидеров Германии, Франции и России, Ангелы Меркель , Эммануэля Макрона и Владимира Путина , не состоялись. Они должны были пройти в формате видеоконференции . При этом одним из пунктов обсуждения стал бы вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча сорвалась. В то же время в Кремле отметили: ныне стороны согласовывают параметры будущих переговоров.

Фото: EPA/UPG Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин после саммита в нормандском формате в Париже, в 10 декабря 2019 г.

Пока неясно, когда всё-таки состоятся переговоры лидеров тройки. Однако очевидно, что и Москве, и Парижу, и Берлину они нужны. Во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данная конференция не будет проходить в формате «нормандской четвёрки», поэтому она и не предполагает участия Владимира Зеленского. Впрочем, он указал, что главы государств намереваются одним из пунктов обсудить вопрос урегулирования ситуации на Востоке Украины. «Встречу такого формата невозможно провести без того, чтобы не коснуться ситуации на Донбассе», – сказал Песков.

Думаю, в какой-то мере российская сторона устроила провокацию, вынесши в публичный доступ информацию о донбасском вопросе. Украинский парламент отреагировал, приняв заявление, где впервые признал Россию стороной военного конфликта, противником. Таким образом он попытался сфокусировать внимание Запада на том, что говорить без Украины о её будущем устройстве нельзя.

Многие забыли, за последние годы подобные встречи на троих между лидерами Германии, Франции и России уже проходили, и не раз. Там временами обсуждался вопрос оккупации украинских территорий. Он был в числе многих других.

Напомню, недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в колонке для газеты Le Figaro сказал: «У французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в «нормандской формате» и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочного мира».

Фото: facebook/Дмитро Кулеба Дмитрий Кулеба

Вероятно, французский и немецкий лидеры на встрече с Путиным обсуждали бы разморозку «нормандского формата», создание условий для встречи лидеров четвёрки. Хотя бы по причине последнего заявления Кремля, где прямо обозначено, что «с нормандским форматом дела плохи». Единственно, мы не знаем, к чему они договорились бы на троих и какие потом предложения украинской стороне озвучили бы по факту.

Вообще было бы наивно полагать, что главы государств Германии, Франции и России не должны проводить переговоры и обсуждать широкий спектр вопросов, в том числе касающийся Украины. Да это попросту невозможно. По целому ряду причин.

Первое, – нынешние действия РФ в Афганистане (где есть немецкий военный контингент), контроль России над ситуацией в Нагорном Карабахе (Франция была вытиснута из процесса по урегулированию), ситуация в Сирии и в Ливии (грозящие Европе очередным миграционным кризисом) и как следствие сближение Турции и России по ряду вопросов (действия Анкары ныне явно злят Париж и заставляют с опаской озираться Берлин). Добавьте сюда вопросы терроризма, климатических изменений, ядерного вооружения – все они требуют участия РФ, Франции и Германии.

Второе, – возможное сближение России и Китая на фоне критических заявлений США в отношении руководства обеих стран. Ныне Западу точно не нужно, чтобы Москва и Пекин выступили альянсом против Соединённых Штатов и Европы. И здесь с Путиным могут вести переговоры только Меркель и Макрон. К остальным он попросту не прислушается.

Фото: EPA/UPG Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И на совместной пресс-конференции в Гуйлине, Китай, 23 марта 2021 .

Третье, – самое важное – скорые выборы как в Германии (осень 2021 года), так и во Франции (2022 год). Меркель покидает свой пост и пытается поставить устраивающего всех как внутри, так и снаружи преемника. Макрон борется за второй срок; его прямой конкурент – Марин Ле Пен, политик, прямо финансирующийся Москвой. Очевидно, что двум лидерам надо договориться с Путиным о мировой и каким-то образом обезопасить свои национальные выборы от российского вмешательства.

На этом фоне Меркель необходимо решить посредством Северного потока – 2 вопрос развития севера Германии, а Макрону попросить Путина не только помочь с Ле Пен, но и с Эрдоганом, в котором французский президент ныне видит непосредственную для своего политического будущего угрозу. Ведь именно Анкара отчасти участвует в радикализации французского общества.

К тому же не стоит забывать, что и Меркель с её партией, и Макрону нужно будет показать на международной арене определённые подвижки. И здесь они надеются на урегулирование каким-то образом украинского вопроса. Канцлеру важно успокоить своих коалиционных союзников, а Макрону – показать, что он будущий лидер Европы и готов защищать её спокойствие и восточные границы. И всё это за счёт нашей страны.

Главный же вызов для Киева этой вероятной встречи на троих заключается не в том, что об Украине будут говорить без её участия. Такие переговоры и так происходят. А в том, на какого рода компромисс с Москвой готовы пойти Берлин и Париж в отношении Украины ради решения других вопросов.

Фото: president.gov.ua

Впрочем, если Украина не захочет, никакого компромисса ни с кем не будет.