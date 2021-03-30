AstraZeneca перейменувала свою вакцину проти ковіду

Тепер вона буде мати назву Vaxzevria.

Британсько-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

Про це повідомила пресслужба Європейського агентства лікарських засобів.

Зазначається, що зміна назви була схвалена EMA 25 березня за заявкою компанії. Вона не тягне за собою будь-яких інших змін параметрів препарату. При цьому маркування та упаковка можуть відрізнятися. Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини із 79-ти до 76%.

При цьому зазначалося, що, за останніми даними, вакцина ефективна на 76% проти симптоматичного COVID-19, а також на 100% проти важких чи критичних захворювань й госпіталізації. Для людей віком старше 65 років ефективність вакцини сягає 85%.

Раніше AstraZeneca пообіцяла оприлюднити останню інформацію щодо випробувань своєї вакцини після претензій з боку незалежної комісії в США про надання застарілих даних. При цьому дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність цієї вакцини. Окрім того, американські дослідники не виявили зв’язку між препаратом та ризиком утворення тромбів. Через таке побоювання у березні ряд країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca.