Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
У Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона
ГоловнаСвіт

AstraZeneca перейменувала свою вакцину проти ковіду

Тепер вона буде мати назву Vaxzevria.

AstraZeneca перейменувала свою вакцину проти ковіду
Фото: EPA/UPG

Британсько-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

Про це повідомила пресслужба Європейського агентства лікарських засобів.

Зазначається, що зміна назви була схвалена EMA 25 березня за заявкою компанії. Вона не тягне за собою будь-яких інших змін параметрів препарату. При цьому маркування та упаковка  можуть відрізнятися. Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що AstraZeneca змінила дані про ефективність своєї вакцини  із 79-ти до 76%.

При цьому зазначалося, що, за останніми даними, вакцина  ефективна на 76% проти симптоматичного COVID-19, а також на 100% проти важких чи критичних захворювань й госпіталізації. Для людей віком старше 65 років ефективність вакцини сягає 85%.

Раніше AstraZeneca пообіцяла оприлюднити останню інформацію щодо випробувань своєї вакцини після претензій з боку незалежної комісії в США про надання застарілих даних. При цьому дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність цієї вакцини. Окрім того, американські дослідники не виявили зв’язку між препаратом та ризиком утворення тромбів. Через таке побоювання у березні ряд країн Європи призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також