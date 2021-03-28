Індія відновить у травні постачання антиковідної вакцини AstraZeneca, – ЮНІСЕФ

У Дитячому фонді ООН заявили, що згодом процес пришвидшиться.

Індія відновить у травні постачання антиковідної вакцини AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки, у бідніші країни.

Про це повідомили у ЮНІСЕФі, пише reuters.com.

У Дитячому фонді ООН заявили, що згодом процес пришвидшиться.

Експорт медичного препарату відбувався у межах глобальної ініціативи COVAX. Наразі COVAX поставив 32 мільйони доз вакцин у 61 країну, але 36 країн все ще чекають вакцин

Раніше Індія заявила, що зробить внутрішні щеплення COVID-19 пріоритетними через зростання кількості випадків хвороби у країні.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреїсус заявив, що рішення Індії "зрозуміле", однак перемовини про постачання вакцини іншим країнам тривають.

Зазначимо, від Індійського інституту сироватки у березні-квітні мало надійти 90 млн доз, але COVAX отримала лише близько 28 млн доз.

Нагадаємо, 22 лютого МОЗ зареєстрував вакцину CoviShield/AstraZeneca та вакцину Pfizer.

Першу вакцину вже завезли в Україну, обсяг партії - 500 тисяч доз. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.