У Білорусі затримали понад 70 учасників святкування Дня Волі, - правозахисники

Водночас у білоруському МВС повідомили про затримання понад 100 осіб за адміністративні порушення, зокрема пікетування.

У Білорусі у суботу, 27 березня міліція затримали понад 70 осіб через протестну акцію до Дня Волі.

Про це інформує правозахисний центр “Вясна”.

Більшість затримань відбулася у Мінську, затримували людей також у Новополоцьку, Солігорську і Новогрудку.

Водночас у білоруському МВС повідомили про затримання понад 100 осіб за адміністративні порушення, зокрема пікетування.

У білоруській столиці людей затримують на площі Бангалор, де мала відбутися акція і біля неї.

За інформацією Tut.by, серед інших затримано редактора видання Галину Уласик і кореспондентів видання “Наша Ніва”.

Перед початком акції в місті бачили спецтехніку. Під’їзди до площі Бангалор перекрили співробітники автоінспекції, також там перебувають патрулі спецпризначенців і автозаки. Силовики патрулюють проспект Незалежності, пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 березня Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про понад 200 затриманих по всій країні "за порушення законодавства про масові заходи" під час святкування Дня Волі.

День Волі пов’язаний із проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш як рік. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який став символом боротьби за державну незалежність Білорусі.

Зі серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада та Україна не визнали легітимність Лукашенка.