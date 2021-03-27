Для поглиблення берегів і дна каналу було задіяно 10 буксирів.

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, можуть зрушити з місця вже в суботу, 27 березня.

Про це заявили власники судна, пише BBC.

Президент Shoei Kisen Юкіто Хігакі на прес-конференції повідомив, що для поглиблення берегів і дна каналу було задіяно 10 буксирів. Він зазначив, що наразі тривають роботи з видалення наносів з використанням додаткових інструментів для днопоглиблювальних робіт.

Фото: ЕРА/UPG

Хігакі додав, що зняти судно з мілини сподіваються ввечері в суботу за токійським часом.

США також запропонували надіслати допомогу, зокрема групу експертів ВМС.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, судно Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine сіло на мілину у вузькому судноплавному Суецькому каналі у вівторок, 23 березня.

З того часу контейнеровоз блокує транзит в обох напрямках через один з найбільш завантажених у світі каналів перевезення товарів, що зв’язують Азію та Європу.

Блокування стало причиною величезного корку для понад 200 суден в Червоному морі.

Аналітики профільного видання Lloyd’s List підрахували, що в заторі застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд доларів.