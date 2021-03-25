В заторі у Суецькому каналі застрягли вантажі на $9,6 млрд

Кількість суден, що чекають проходу з обох сторін каналу, виросла вже до 185.

В заторі, який утворився у Суецькому каналі, застрягли вантажі на загальну суму 9,6 млрд доларів, підрахували аналітики профільного видання Lloyd’s List.

Як пише Bloomberg, ця сума може бути навіть більшою, оскільки кількість суден, що чекають проходу з обох сторін каналу, виросла вже до 185.

Серед них - 40 суховантажів з зерном, цементом та іншими подібними товарами, 35 контейнеровозів, 32 вантажних судна загального призначення, 17 нафтових танкерів та велика кількість суден інших типів.

Транзит через канал було перекрито масивним контейнеровозом Ever Given. Поки що зусилля буксирів та екскаваторів посунути 400-метрове судно не увінчалося успіхом.

Контейнеровоз Ever Given йшов з китайського міста Шеньчжень в Ротердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Через канал проходить близько 10% всієї морської торгівлі. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії. Він десь на два тижні довший й тому набагато дорожчий.