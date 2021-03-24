Королева Єлизавета II вдесяте стала прабабусею

Лукас Філіп Тіндалл став 22-м у черзі на британський престол.

Онука королеви Великобританії Єлизавети ІІ Зара Тіндалл та її чоловік, колишній гравець у регбі, Майк Тіндалл оголосили про народження сина. Хлопчика назвали Лукас Філіп Тіндалл.

Речниця подружжя повідомила, що їхня третя дитина вагою 3,6 кг народилася в неділю, 21 березня, передає ВВС.

Хлопчик народився на підлозі у ванній кімнаті, бо пара не змогла вчасно потрапити до лікарні, розповів пан Тіндалл.

Королева та герцог Единбурзький у захваті від звістки про народження правнука, повідомив Букінгемський палац. Вони "з нетерпінням чекають на зустріч зі своїм десятим правнуком, коли обставини дозволять це зробити", додав речник палацу.

Ця дитина стала 22-ю в черзі на британський престол.

У 39-річної Зари і її 42-річного чоловіка вже є двоє дітей - семирічна Міа і дворічна Лена. Зара Тіндалл - донька Анни, єдиної дочки королеви Єлизавети.

Як повідомляли, у лютому в кузини Зари, принцеси Євгенії, народився син Август.