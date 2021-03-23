Прем'єр Британії пообіцяв, що нинішні обмеження в зв'язку з COVID-19 будуть останніми

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що обмежувальні заходи, нині діючі у країні для боротьби з коронавірусом COVID-19, стануть останніми.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на британські ЗМІ.
За словами Джонсона, обмеження будуть скасовані "раз і назавжди". Однак він попередив, що третя хвиля пандемії, яка охопила Францію та Італію, може досягти і Британії.
Прем'єр привітав досягнення британських вчених і компаній в розробці та поширенні вакцини проти ковіду.
Зазначимо що сьогодні в Великобританії через рік після оголошення першого локдауну проходить день пам'яті жертв коронавируса COVID-19, число яких становить майже 150 тис. осіб.
Нагадаємо, станом на 20 березня у Британії першу дозу вакцини від ковіду отримала половина дорослого населення.
Джонсон вакцинувався препаратом AstraZeneca 19 березня.