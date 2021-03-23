Адміністрація Байдена почала готувати новий пакет підтримки економіки на $3 трлн

Економічні радники президента США почали готувати новий пакет заходів з підтримки економіки, зменшення шкідливих викидів та скорочення економічної нерівності $3 трлн, пише The New York Times.

Конгрес США щойно прийняв антикризовий пакет заходів на $1,9 трлн, який передбачав виплату $1400 для більшості населення, а також податкові пільги для мільйонів сімей.

Наступний пакет буде спрямований на більш довгу перспективу. Він стосуватиметься розбудови національної інфраструктури та переходу до низьковуглецевого майбутнього.

Не виключено, що для легшого проходження Конгресу його доведеться розбити на кілька менших пакетів. Перший, ймовірно, стосуватиметься розвитку інфраструктури, в тому числі чистої енергетики та новітніх галузей, таких як технологія зв'язку 5G.

Гроші планують витрачати на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості, підвищення кваліфікації мільйонів працівників, будівництво доступних та енергоефективних житлових будинків. Близько $1 трлн збираються пустити на будівництво доріг, мостів, залізниць, портів, станцій зарядки електромобілів, модернізацію електромереж.

Другий пакет буде стосуватися "соціалки". Зокрема, йдеться про безкоштовну освіту в громадських коледжах, загальнодоступні дитячі садки та національну програму оплачуваних відпусток.

Частина витрат в рамках нового пакета може бути покрита за рахунок підвищення податків для великого бізнесу та примушення транснаціональних корпорацій платити в США податки з доходів, отриманих за кордоном.

Нагадаємо, що це буде вже четвертий за рахунком план порятунку економіки від кризи, викликаної пандемією коронавируса і карантином. Два пакети було прийнято в минулому році, їх підписав тодішній президент Дональдом Трампом. Третій ухвалили вже при Байденові.