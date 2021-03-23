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Євросоюз створив фонд на 5 млрд євро для фінансування військових операцій за кордоном

Фінансування фонду здійснюватиметься за рахунок внесків країн-членів ЄС.

Євросоюз створив фонд на 5 млрд євро для фінансування військових операцій за кордоном
Фото: EPA/UPG

В рамках ЄС створено фінансовий інструмент, який охоплюватиме всі зовнішні операції блоку військового або оборонного характеру.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради

Фонд передбачає фінансування у розмірі 5 млрд євро на період 2021-2027 років. Фінансування фонду здійснюватиметься за рахунок внесків країн-членів ЄС.

"Міцний мир можна побудувати, тільки інвестуючи в міжнародну стабільність і безпеку. У ЄС є бажання, а з сьогоднішнього дня і необхідні фінансові інструменти для цього. Європейський фонд світу дозволить нам надати відчутну підтримку партнерам у вирішенні спільних проблем безпеки", - заявив чинний голова ради ЄС, міністр закордонних справ Португалії Аугушту Сантуш Сілва, коментуючи ухвалене в понеділок рішення щодо створення фонду.

Заявлена мета ЄФМ - запобігати конфліктам, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність і безпеку. Використовуючи його, ЄС буде допомагати країнам-партнерам проводити операції з підтримки миру або підвищувати здатність їх збройних сил самим забезпечувати мир і безпеку на своїй території. Він також дозволить ЄС вживати більше істотні дії військового характеру в рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки.

За рахунок цього фонду ЄС може за запитом третіх країн, регіональних або міжнародних організацій поставляти їм військову техніку і створювати оборонну інфраструктуру. Заходи щодо надання допомоги "будуть включені в чітку і послідовну політичну стратегію і супроводжуватися ретельною оцінкою ризиків і надійними гарантіями".

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