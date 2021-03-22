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В Англії протестувальники спалили два авто правоохоронців на мітингу через новий закон про поліцію

Деякі мітингарі також били вітрини та вікна і ображали поліцейських. 

Фото: Sky News
На заході Англії у місті Бристоль мітинг проти ухвалення нового закону про поліцію переріс у масові заворушення. Протестувальники атакували відділок поліції і підпалили дві машини правоохоронців, пише "BBC Україна".

Ще в кількох машинах мітингарі побили вікна і прокололили шини. Також радикально налаштовані учасники акції кидалися в правоохоронців різними предметами і запускали феєрверки.

Крім того, протестувальники били вікна та вітрини. Відомо, що декілька правоохоронців були серйозно ушкоджені - в одного зламана рука, в другого - ребра.

Фото: Sky News
Фото: Sky News

За словами кореспондента BBC Джоанни Прайор, спершу мітинг проходив цілком мирно, але поступово градус невдоволення серед мітингарів почав зростати. При цьому правоохоронці практично не перешкоджали акції - вони намагалися не сходити з зайнятих ними позицій, але не вчиняли активних дій.

У поліції провину поклали на агресивну меншість протесту, яка "перетворила мирний протест на безлади". Причетних до заворушень пообіцяли знайти і притягти до відповідальності.

Фото: Sky News

"Бандитизм та безлади неприпустимі", - заявила пані міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател.

Мітингарі вийшли на протест через законопроєкт, що пропонує суттєво розширити повноваження поліції, зокрема і щодо обмежень мітингів. Опозиція називає цей документ "рухом у бік авторитаризму". 

Мер Бристоля Марвін Ріс додав, що він розуміє розчарування законопроєктом про поліцію, але "руйнування будівель у центрі міста, вандалізм, напади на поліцію не зроблять нічого, що зменшило б шанси на ухвалення документу". 

Нагадаємо, що у Києві під час мітингу під Офісом президента деякі протестувальники розмалювали стіни будівлі та побили скло в дверях. У Офісі президента заявили, що збитки попередньо складають 2 млн гривень. "Слуги народу" вирішили скликати позачергове засідання Ради через події на Банковій. 

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