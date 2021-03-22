Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
ГоловнаСвіт

Разумков прибув із робочим візитом до Бельгії

Спікер Ради має зустрітися із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане, президентом Європарламенту Давидом Сассолі та головою Палати представників Бельгії Е. Тільйо. 

Разумков прибув із робочим візитом до Бельгії
Фото: скрін трансляції

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прибув з робочим візитом до Бельгії. 22 березня він перебуватиме в Брюсселі, де відвідає інституції Європейського Союзу, штаб-квартиру НАТО і Палату представників Бельгії.

Разумков має зустрітитися із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане, президентом Європарламенту Давидом Сассолі та головою Палати представників Бельгії Е. Тільйо, повідомили на сторінці Верховної Ради у Facebook

"У вівторок, 23 березня, Дмитро Разумков здійснить візит до Палати депутатів Люксембургу. Згідно з програмою візиту, Голова Верховної Ради України зустрінеться з Головою Палати депутатів Люксембургу Ф.Етгеном, з членами Комітету із закордонних та європейських справ Палати депутатів Люксембургу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" ініціювала позачергове засідання парламенту через події на Банковій 20 березня. Джерела LB.ua у фракції зазначили, що засідання може відбутися не раніше четверга, оскільки голова парламенту Дмитро Разумков наразі знаходиться з офіційним візитом у Брюсселі та Луксембурзі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також