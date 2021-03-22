Разумков прибув із робочим візитом до Бельгії

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прибув з робочим візитом до Бельгії. 22 березня він перебуватиме в Брюсселі, де відвідає інституції Європейського Союзу, штаб-квартиру НАТО і Палату представників Бельгії.

Разумков має зустрітитися із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане, президентом Європарламенту Давидом Сассолі та головою Палати представників Бельгії Е. Тільйо, повідомили на сторінці Верховної Ради у Facebook.

"У вівторок, 23 березня, Дмитро Разумков здійснить візит до Палати депутатів Люксембургу. Згідно з програмою візиту, Голова Верховної Ради України зустрінеться з Головою Палати депутатів Люксембургу Ф.Етгеном, з членами Комітету із закордонних та європейських справ Палати депутатів Люксембургу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" ініціювала позачергове засідання парламенту через події на Банковій 20 березня. Джерела LB.ua у фракції зазначили, що засідання може відбутися не раніше четверга, оскільки голова парламенту Дмитро Разумков наразі знаходиться з офіційним візитом у Брюсселі та Луксембурзі.