Екскомандира Визвольної армії Косова затримали в Бельгії

Під час війни в Косові Шала був відомий на прізвисько "Командир-вовк".

Одного з колишніх командирів Визвольної армії Косова (ВАК) П'єтера Шалу затримали в Бельгії за підозрою у здійсненні воєнних злочинах в 1990-х роках.

Про це у вівторок, 16 березня, повідомив спеціальний трибунал щодо Косова (СТК) в Гаазі, передає DW.

Шала перебуватиме під вартою в Бельгії до його можливого переведення до слідчого ізолятору СТК у Гаазі. Обвинувальний акт планується оголосити до того, як фігуранти постануть перед судом у Нідерландах.

За інформацією ЗМІ, під час війни в Косові Шала був відомий на прізвисько "Командир-вовк" і діяв у зоні операцій на сході Косова.

Раніше П'єтер Шала був фігурантом ще одного процесу, у ході якого розслідувалося можливе насильство над полоненими у таборах ВАК у північній Албанії. У 2019 році його вже допитували слідчі в Гаазі.

Нагадаємо, 5 листопада 2020 року спеціальний трибунал в Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові висунув звинувачення цілій низці політиків, серед яких - президент Республіки Косово Хашим Тачі. Він був одним із засновників ВАК. У відповідь Тачі оголосив, що йде у відставку, пояснивши це тим, що не бажає постати перед судом у якості глави держави.

Спеціальний трибунал щодо Косова був створений у 2016 році під тиском міжнародної громадськості. Формально він є частиною органів юстиції Косова, але для забезпечення незалежності всі посади в ньому займають виключно іноземні судді і прокурори. Трибунал повинен розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, тортури і насильницькі переселення, що відбувалися в Косові з початку 1998-го до кінця 2000 року.

Унаслідок війни в Косові загинуло понад 10 000 осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

Перші звинувачення проти ВАК та її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні під час війни в Косові масових убивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців.