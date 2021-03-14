Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти Коломойського, - Зеленський
Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти Коломойського, - Зеленський
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі
Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі
ГоловнаСвіт

Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі

Косово стало третьою країною після США та Гватемали, яке відкрило своє посольство в цьому місті.

Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі
Фото: EPA/UPG

На території Єрусалима почало роботу посольство Косова в Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Косово стало третьою країною після США та Гватемали, яка відкрила своє посольство в Єрусалимі - місті, статус якого лежить в основі палестино-ізраїльського конфлікту.

Косово, населення якого складають переважно мусульмани, обіцяло відкрити своє посольство в Єрусалимі минулого року під час встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем за посередництва США.

Міністерство закордонних справ Косово повідомило в Twitter, що з відкриттям посольства "обіцянка, надана в Овальному кабінеті, сьогодні нарешті виконана".

Вазель Абу Юсеф, член виконавчого комітету Організації визволення Палестини, заявив, що відкриття посольства Косово в Єрусалимі суперечить резолюціям ООН і має на меті "послабити справу Палестини".

Нагадаємо, Єрусалим своєю столицею вважають у Ізраїлі та Палестині, при цьому жодна зі сторін не визнає за іншою таке право. 

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого посольство Штатів перенесли з Тель-Авіва до Єрусалима. У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалима. Україна не голосувала.

У січні 2020 посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У вересні 2020 року Зеленський розповів у інтерв`ю The Jerusalem Post, що перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима поки не на часі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також