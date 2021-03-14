Косово відкрило своє посольство в Єрусалимі

Косово стало третьою країною після США та Гватемали, яке відкрило своє посольство в цьому місті.

На території Єрусалима почало роботу посольство Косова в Ізраїлі.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином Косово стало третьою країною після США та Гватемали, яка відкрила своє посольство в Єрусалимі - місті, статус якого лежить в основі палестино-ізраїльського конфлікту.

Косово, населення якого складають переважно мусульмани, обіцяло відкрити своє посольство в Єрусалимі минулого року під час встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем за посередництва США.

Міністерство закордонних справ Косово повідомило в Twitter, що з відкриттям посольства "обіцянка, надана в Овальному кабінеті, сьогодні нарешті виконана".

Вазель Абу Юсеф, член виконавчого комітету Організації визволення Палестини, заявив, що відкриття посольства Косово в Єрусалимі суперечить резолюціям ООН і має на меті "послабити справу Палестини".

Нагадаємо, Єрусалим своєю столицею вважають у Ізраїлі та Палестині, при цьому жодна зі сторін не визнає за іншою таке право.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого посольство Штатів перенесли з Тель-Авіва до Єрусалима. У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалима. Україна не голосувала.

У січні 2020 посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У вересні 2020 року Зеленський розповів у інтерв`ю The Jerusalem Post, що перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима поки не на часі.