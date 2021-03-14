Демонстранти у Штутгарті нападали на представників ЗМІ.

У Німеччині відбулися протести проти карантинних обмежень, постраждали поліцейські.

Про це пише Німецька хвиля.

У Дрездені попри судову заборону демонстрації на акцію вийшли кілька сотень протестувальників. Правоохоронці кілька разів закликали натовп розійтися, але у відповідь лунали вигуки: "Пандемія вже минула!"

Протестувальники пішли маршем в іншу частину міста, однак поліцейські їх зупинили. Для охорони центру вакцинації були виставлені водомети.

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

За даними правоохоронців, багато учасників акцій протесту чинили агресивний опір поліцейським, які закликали тих розійтися. Як повідомляється у звіті, під час розгону акції протесту було зафіксовано 47 правопорушень, здійснених проти поліцейських, серед них - активній опір, образи і напади.

Загалом під час несанкціонованої акції правоохоронці зафіксували 940 порушень чинних карантинних обмежень. 12 поліцейських отримали травми.

Через порушення карантинних правил поліція була змушена вдаватися до розгону протестувальників і у Мюнхені.

Під час протестів у Штутгарті демонстранти нападали на представників ЗМІ.

Другий жорсткий локдаун триває в Німеччині з середини грудня минулого року. У країні не працюють непродуктові магазини, готелі, ресторани та розважальні заклади.

Також заборонено збиратися групами з понад двох домогосподарств. На початку березня відкрилися перукарні, книжкові та квіткові магазини, магазини товарів для садівництва, косметичні салони, автошколи та училища пілотів.

Вперше масштабні карантинні обмеження через поширення коронавірусної інфекції були запроваджені у країні торік у березні.

Нагадаємо, у березні у Стокгольмі поліція розігнала мітинг проти карантинних обмежень, постраждали поліцейські. У січні акції проти локдауну відбулися у Нідерландах.