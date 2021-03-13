У Болівії затримали колишню тимчасову президентку країни Жанін Аньєз

Міністр внутрішніх справ Болівії Карлос Едуардо дель Кастільйо повідомив про затримання колишньої виконуючої обов’язки президентки країни Жанін Аньєз.
"Я повідомляю болівійцям, що пані Жанін Аньєс вже затримана, і зараз вона є в руках поліції", - написав він на своїй сторінці в Твіттері.
Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021
Раніше прокуратура видала ордер на її арешт за звинуваченням у тероризмі, підбурюванні до заколоту і у змові, пише Інтерфакс.
Сама Аньєз назвала цей ордер "політичним переслідуванням".
“Політичне переслідування розпочалося. El MAS вирішила повернутися до стилів диктатури. Ганьба, бо Болівії не потрібні диктатори, вона потребує свободи та рішень”, – заявила вона у соцмережі.
La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021
Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui
Як інформують ЗМІ, низку колишніх болівійських міністрів і чиновників, які підтримали тимчасове керівництво Аньєс, також затримали.
Кастільйо також подякував поліції за "велику роботу з відновлення справедливості" для болівійського народу.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Болівії відбулися президентські вибори, на яких переміг чинний тоді глава держави Ево Моралес.
Однак уже в листопаді після декількох тижнів масових протестів він покинув свій пост і країну, отримавши притулок у Мексиці.
За Моралесом пішло у відставку все вище керівництво Болівії, а влада перейшла до опозиційного віце-спікера сенату Жанін Аньєз.
На виборах 2020 року перемогу здобув Луїс Арсе, однопартієць Моралеса. Аньєз визнала його перемогу.