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У Болівії затримали колишню тимчасову президентку країни Жанін Аньєз

Аньєз назвала це "політичним переслідуванням".

У Болівії затримали колишню тимчасову президентку країни Жанін Аньєз
Жанні Аньєз
Фото: The Washington Post

Міністр внутрішніх справ Болівії Карлос Едуардо дель Кастільйо повідомив про затримання колишньої виконуючої обов’язки президентки країни Жанін Аньєз.

"Я повідомляю болівійцям, що пані Жанін Аньєс вже затримана, і зараз вона є в руках поліції", - написав він на своїй сторінці в Твіттері.

Раніше прокуратура видала ордер на її арешт за звинуваченням у тероризмі, підбурюванні до заколоту і у змові, пише Інтерфакс.

Сама Аньєз назвала цей ордер "політичним переслідуванням".

“Політичне переслідування розпочалося. El MAS вирішила повернутися до стилів диктатури. Ганьба, бо Болівії не потрібні диктатори, вона потребує свободи та рішень”, – заявила вона у соцмережі.

Як інформують ЗМІ, низку колишніх болівійських міністрів і чиновників, які підтримали тимчасове керівництво Аньєс, також затримали.

Кастільйо також подякував поліції за "велику роботу з відновлення справедливості" для болівійського народу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Болівії відбулися президентські вибори, на яких переміг чинний тоді глава держави Ево Моралес.

Однак уже в листопаді після декількох тижнів масових протестів він покинув свій пост і країну, отримавши притулок у Мексиці.

За Моралесом пішло у відставку все вище керівництво Болівії, а влада перейшла до опозиційного віце-спікера сенату Жанін Аньєз.

На виборах 2020 року перемогу здобув Луїс Арсе, однопартієць Моралеса. Аньєз визнала його перемогу.

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