Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними

Манчестерський університет у Великобританії розповсюдив пам’ятку, в якій закликає співробітників використовувати гендерно-нейтральні терміни замість слів, що вказують на стать людини.

Про це пише bbc.com.

Так, замість слів "батько" і "мати" пропонується використовувати слово "один з батьків" або "опікун", а замість "чоловік" і "дружина" – "партнер".

Пам’ятку розробив відділ університету, який відповідає за гендерну і расову рівність. Такі відділи існують у багатьох провідних західних навчальних закладах.

Рекомендації до інклюзивної термінології розробили у відповідь на звернення співробітників, йдеться в повідомленні університету.

У документі вказали список термінів з гендерними конотаціями і альтернативами до них:

ви або вони/їх/їм, а не він/вона і його/її,

люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки і жінка/жінки,

всі/колеги, а не пані та панове або хлопці,

один з батьків і опікун, а не мати і батько,

партнер, а не чоловік і дружина.

Депутат британського парламенту Джонатан Галліс, представник Консервативної партії, назвав ці рекомендації прикладом політкоректності, доведеної до абсурду.

"Якщо б я був студентом Манчестерського університету, я не впевнений, що вважав би це хорошою тратою моїх 9,25 тис. фунтів на рік", – у свою чергу зазначив генеральний секретар Союзу свободи слова Тобі Янг, натякаючи на максимальну плату за навчання в англійських університетах для жителів країни.

Янг додав, що замість того, щоб зосередитися на освітніх стандартах або допомозі обділеним через пандемію студентам, університет витратив час і гроші на розробку цих рекомендацій. “Молодь не любить, коли їх називають сніжинками, але університет зробив своїм студентам ведмежу послугу, припустивши, що їх можуть образити слова "мати" і "батько", – сказав він.

У прес-службі університету однак закликали не перебільшувати значення пам’ятки і підкреслили, що вони "просто створили документ для наших співробітників, який заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості і припущень" і це не означає заборону слів “мати” або “батько”.