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​Чотири експрезиденти США знялися в соціальній рекламі вакцини проти ковіду

Колишні очільники держави також отримали щеплення.

​Чотири експрезиденти США знялися в соціальній рекламі вакцини проти ковіду
Фото: Скріншот відео

Чотири колишніх президенти США з дружинами знялися в соціальній рекламі із закликом вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У ролику взяли участь Джиммі Картер, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама – усі нині живі колишні президенти, крім Дональда Трампа та Меланії Трамп. Вони пояснюють, чому варто зробити щеплення. Наприклад, Обама каже, що хоче знову зустрітися з матір’ю дружини, а Буш-молодший – що хоче піти на стадіон Texas Ranger.

У рекламі також показали, як колишні очільники держави отримують свою дозу вакцини.

За даними CNN, Трамп і його дружина Меланія не знімалися в рекламі, оскільки зробили щеплення в Білому домі ще в січні, але не розповідали про це. На початку пандемії Трамп скептично ставився до інформації про коронавірус.

Джозеф Байден зробив щеплення від ковіду в прямому ефірі 22 грудня минулого року.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації у США стартувала наприкінці грудня минулого року. У березні Центр контролю та профілактики захворювань дозволив щепленим двома дозами вакцини збиратися без масок маленькими групами у приміщеннях. Однак їм усе ж рекомендують утриматися від необов'язкових подорожей. Також повністю вакциновані мають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях.

Станом на 11 березня 16 американських штатів скасували масковий режим.

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