У США для вакцинованих від ковіду послабили протиепідемічні правила

У США щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу тепер зможуть збиратися без масок маленькими групами у приміщеннях, однак їм все ж рекомендують утриматися від необов'язкових подорожей. Також повністю вакциновані мають дотримуватися маскового режиму у публічних місцях.

Про це йдеться у оновленій інструкції з поведінки для запобігання коронавірусу Центру з контролю та профілактики захворювань, що була представлена громадськості у Білому домі, пишуть Reuters і BBC.

Провакцинованим можна зустрічатися без масок з родичами, які ще не щеплені та мають низький ризик розвитку тяжкого перебігу. Окрім того, щеплені можуть не робити тест і не сидіти на карантині після контакту з захворілим.

"Що більше і більше буде вакцинуватися людей, то більше зростатиме список дозволених активностей", - зазначив радник Білого дому Енді Славітт.

Президент США Джо Байден закликав американців зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центру з контролю та профілактики захорювань. Громадянам радять уникати натовпу, носити маски під час візитів до нещеплених та поруч з людьми з груп ризику.

Вважається, що людина після отримання щеплення захищена від інфікування через два тижні після отримання другої дози препарату. Наразі повністю щеплені від ковіду 30 млн американців.

У США в березні щоденно вакцинують у середньому 2,17 млн людей. Вакцинальна кампанія стартувала наприкінці грудня, станом на зараз у США однією дозою вакциновано 17, 7% населення, двома дозами - 9,2%.