У МОЗ розвінчали ще один міф про вакцинацію від коронавірусу

Отримання позитивного тесту на ковід після щеплення можливо, якще інфікування відбулося ще до процедури.

Міністерство охорони здоров'я України спростувало ще один міф про вакцинацію від коронавірусу – що люди могли заразитися ним у результаті щеплення.

На сторінці МОЗ у Facebook пояснили, що жодна з вакцин не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу.

"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та не є ознакою того, що організм створює захист від вірусу", - зазначали у МОЗ.

У міністерстві додали, що в разі отримання позитивного тесту після вакцинації є можливість інфікування ним ще перед щепленням.

"МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19", - додали у повідомленні.

Станом на ранок 8 березня в Україні було вакциновано понад 17 900 осіб. Вакцинальна кампанія почалася 24 лютого. Поки що в країні використовують тільки один препарат - Covishield - розробку AstraZeneca та Оксфордського університету, виготовлену в Індії.