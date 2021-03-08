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У МОЗ розвінчали ще один міф про вакцинацію від коронавірусу

Отримання позитивного тесту на ковід після щеплення можливо, якще інфікування відбулося ще до процедури. 

У МОЗ розвінчали ще один міф про вакцинацію від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України спростувало ще один міф про вакцинацію від коронавірусу – що люди могли заразитися ним у результаті щеплення. 

На сторінці МОЗ у Facebook пояснили, що жодна з вакцин не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу.

"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та не є ознакою того, що організм створює захист від вірусу", - зазначали у МОЗ.

У міністерстві додали, що в разі отримання позитивного тесту після вакцинації є можливість інфікування ним ще перед щепленням.

"МОЗ нагадує, що вакцинація - найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19", - додали у повідомленні.

Станом на ранок 8 березня в Україні було вакциновано понад 17 900 осіб. Вакцинальна кампанія почалася 24 лютого. Поки що в країні використовують тільки один препарат - Covishield - розробку AstraZeneca та Оксфордського університету, виготовлену в Індії. 

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