За неділю в Україні підтвердили ще 5 572 нових інфікованих ковідом, найбільше - на Вінничині

Фото: Facebook Максим Степанов

За неділю, 7 березня, в Україні провели 23 277 тестів на коронавірус і виявили 5 572 інфікованих. Серед них - 309 дітей і 123 медичні працівники.

Найбільшу кількість захворілих підтвердили на Віннчині - 578 людей. На другому місці Житомирщина (570). У Івано-Франківській області виявили 508 інфікованих, у Чернівецькій - 447. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також додав, що за 7 березня від наслідків коронавірусу померли 106 людей (загалом - 27 128), одужали - 1734 (загалом - 1 198 254). Сукупна кількість виявлених випадків ковіду в Україні складає 1 406 800.

Кількість захворювань в регіонах за 7 березня:

м. Київ – 286 випадків;

Вінницька область – 578 випадків;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 570 випадків;

Закарпатська область – 307 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 508 випадків;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 507 випадків;

Миколаївська область – 220 випадків;

Одеська область – 298 випадків;

Полтавська область – 94 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 236 випадків;

Харківська область – 184 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 166 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 40 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Інформації про зроблену за минулу добу кількість вакцин від ковіду міністр не навів, однак на сайті МОЗ "Вакцинація від ковід" вказано, що станом на 7 березня першою дозою вакциновано 17 947 осіб. Уранці 7 березня кількість вакцинованих українців складала 17 037.

Нагадаємо, що за суботу найбільшу кількість інфікованих коронавірусом виявили на Житомирщині та Львівщині. До того лідером за числом захворілих був Київ, а на прикінці лютого - Івано-Франківщина.