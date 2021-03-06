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У Києві – 682 нових випадків коронавірусу

18 людей померло.

У Києві за минулу добу, 5 березня виявили 682 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Серед них: 381 жінка віком від 18 до 90 років, 261 чоловік віком від 18 до 92 років, 21 дівчинка від 7 місяців до 16 років та 19 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (107), Шевченківському (86) та в Деснянському (85).

18 людей померло.

Госпіталізовано 85 киян, 138 – одужали.

Загалом у столиці захворіло 141 598 осіб, померло 2753, одужало 96 287.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 березня в Україні було зареєстровано 9 144 нових випадків коронавірусу, померло 156 осіб.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.

Міністр вважає, що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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