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За добу в Україні зафіксовано понад 9 тис. нових випадків ковіду

156 осіб померло.

За минулу добу, 5 березня в Україні було зареєстровано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Померло 156 осіб.

Госпіталізовано 3 309 осіб, одужала 3 351 особа, здійснено 81 333 тестувань: методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734.

Найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 682 випадки;

Вінницька область – 714 випадків;

Волинська область – 195 випадків;

Дніпропетровська область – 488 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 749 випадків;

Закарпатська область – 665 випадків;

Запорізька область – 188 випадків;

Івано-Франківська область – 676 випадків;

Київська область – 595 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 531 випадок;

Миколаївська область – 337 випадків;

Одеська область – 375 випадків;

Полтавська область – 112 випадків;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 194 випадки;

Тернопільська область – 357 випадків;

Харківська область – 522 випадки;

Херсонська область – 62 випадки;

Хмельницька область – 376 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 188 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 394 061 особа; одужало 1 194 373 особи, летальних випадків – 26 919 і проведено 7 101 358 ПЛР-тестувань.

Окрім того, 5 березня від ковіду було щеплено 3 277 осіб, від початку кампанії вакцинації – 15 758 українців.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).

Нагадаємо, МОЗ повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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