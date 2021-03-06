За добу в Україні зафіксовано понад 9 тис. нових випадків ковіду

За минулу добу, 5 березня в Україні було зареєстровано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 563 дитини та 299 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Померло 156 осіб.
Госпіталізовано 3 309 осіб, одужала 3 351 особа, здійснено 81 333 тестувань: методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734.
Найбільша кількість підтверджених випадків. зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 682 випадки;
Вінницька область – 714 випадків;
Волинська область – 195 випадків;
Дніпропетровська область – 488 випадків;
Донецька область – 193 випадки;
Житомирська область – 749 випадків;
Закарпатська область – 665 випадків;
Запорізька область – 188 випадків;
Івано-Франківська область – 676 випадків;
Київська область – 595 випадків;
Кіровоградська область – 47 випадків;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 531 випадок;
Миколаївська область – 337 випадків;
Одеська область – 375 випадків;
Полтавська область – 112 випадків;
Рівненська область – 198 випадків;
Сумська область – 194 випадки;
Тернопільська область – 357 випадків;
Харківська область – 522 випадки;
Херсонська область – 62 випадки;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 143 випадки;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 188 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіла 1 394 061 особа; одужало 1 194 373 особи, летальних випадків – 26 919 і проведено 7 101 358 ПЛР-тестувань.
Окрім того, 5 березня від ковіду було щеплено 3 277 осіб, від початку кампанії вакцинації – 15 758 українців.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення).
Нагадаємо, МОЗ повідомив, що Україна вступила в третю хвилю ковіду, а стрибок захворюваності прогнозується на кінець квітня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.