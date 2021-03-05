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Смертність від COVID-19 найбільша в країнах з високим рівнем ожиріння населення, - дослідження

З 2,5 млн смертей через COVID-19 2,2 млн померлих жили у країнах, де більше ніж половина населення має надмірну вагу.

Смертність від COVID-19 найбільша в країнах з високим рівнем ожиріння населення, - дослідження
Фото: EPA/UPG

Вищий рівень смертності від коронавірусу спостерігається у країнах із вищим рівнем ожиріння серед населення. Про це йдеться у доповіді "Міжнародної федерації ожиріння", передає Голос Америки.

"Доповідь вказує, що у країнах, де менше, ніж половина дорослого населення класифікується як така, що має надмірну вагу, вірогідність смерті від COVID-19 складує малу частку - близько однієї десятої від рівнів у країнах, де більше ніж половина населення класифікується, як така, що має надмірну вагу. З 2,5 млн смертей через COVID-19, за даними на кінець лютого 2021-го року, 2,2 млн померлих жили у країнах, де більше ніж половина населення класифікується, як така, що має надмірну вагу", - йдеться у доповіді.

У доповіді зазначається, що надмірна вага є дуже значним фактором для прогнозування (predictor - англ.) ускладнень від COVID-19, включно із необхідністю ушпиталення, інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

"Надмірна вага також є фактором для прогнозування смерті від COVID-19", - йдеться у документі.

Раніше доктор Фатіма Коді Стенфорд, спеціалістка із ожиріння у Гарвардській школі медицини, вказала у коментарі американському виданню NPR на зв'язок між надмірною вагою та негативними сценаріями перебігу хвороби.

Як відзначає видання The Hill, доповідь міжнародної організації вказує на те, що Нова Зеландія, Австралія та декілька країн Перської затоки є виключенням із тренду. Там понад 60% населення мають надмірну вагу, але смертність через коронавірус є досить низькою.

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