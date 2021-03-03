В Україні понад 88% підключених до ШВЛ пацієнтів з ковідом померли

Від початку епідемії коронавірусу в Україні госпіталізували понад 153,7 тис. людей.

В Україні від початку епідемії коронавірусу і станом на 1 березня до апаратів штучної вентиляції легенів було підключено 8446 пацієнтів. Із них померли 7479 – більше 88%.

Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук України.

Загалом в Україні було госпіталізовано понад 153,7 тис. пацієнтів, з них понад 16 000 перебували у відділенні інтенсивної терапії. Кількість померлих серед госпіталізованих склала понад 23,5 тис.

"Загальна летальність нових випадків продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%", - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, що до апаратів ШВЛ підключають пацієнтів з тяжким перебігом захворювання. Потреба в штучній вентиляції виникає, коли рівень насичення крові киснем є недостатнім і не може забезпечитися іншими кисневими апаратами.