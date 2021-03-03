​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Останній імператор
Останній імператор
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Російська акторка отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні понад 88% підключених до ШВЛ пацієнтів з ковідом померли

Від початку епідемії коронавірусу в Україні госпіталізували понад 153,7 тис. людей. 

В Україні від початку епідемії коронавірусу і станом на 1 березня до апаратів штучної вентиляції легенів було підключено 8446 пацієнтів. Із них померли 7479 – більше 88%.

Про це йдеться у дослідженні Національної академії наук України.

Загалом в Україні було госпіталізовано понад 153,7 тис. пацієнтів, з них понад 16 000 перебували у відділенні інтенсивної терапії. Кількість померлих серед госпіталізованих склала понад 23,5 тис. 

"Загальна летальність нових випадків продовжує зростати і сягнула 2.8%. Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%, летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ), – 89%", - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, що до апаратів ШВЛ підключають пацієнтів з тяжким перебігом захворювання. Потреба в штучній вентиляції виникає, коли рівень насичення крові киснем є недостатнім і не може забезпечитися іншими кисневими апаратами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також