​Степанов: поставки китайської вакцини Sinovac в Україну можуть затриматися

"Мені щось підказує, що може бути перенесення термінів".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поставка китайської вакцини Sinovac в Україну може затриматися.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24" ввечері 2 березня.

"Із 1,913 млн доз вакцини Sinovac повинні поставити 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації відповідної вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто десь 6 березня вони повинні поставити... Мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - сказав Степанов.

Він вказав, що затримки з поставками відбуваються повсюдно і є глобальною проблемою.

"COVAX, міжнародна ініціатива, до якої долучені всі світові країни. Ми отримуємо від них у січні лист, що в середині лютого ви отримаєте 117 тис. доз Pfizer і таку-то кількість AstraZeneca. Ми одразу показали цей лист і сказали, що отримали підтвердження. Сьогодні вже 2 березня - ми поки не отримали, тобто перенесення термінів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія з вакцинації.