В Україні вакцинували понад 5 тисяч медиків, ускладнень не було, - Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відреагував на антивакцинальні настрої у суспільстві і навів дані щодо побічних дій у тих, хто вже отримав щеплення.

"На жаль, до наративів прокремлівських пропагандистів долучились і деякі відомі українські політики. Наших співгромадян змушують повірити, що до України завезли «копію» справжніх вакцин, що у половини вакцинованих лікарів «важкі побічні ефекти». Що медики не хочуть вакцинуватись, бо вакцина «неякісна»... Дуже сумно, що наші опозиційні діячі роблять піар на житті та здоров’ї українців", - написав він у фейсбуці.

Радуцький нагадав, що від ускладнень коронавірусної хвороби в Україні щодня помирає в середньому 150-200 людей, і "припинити цю страшну статистику зможе лише вакцинація".

"Наразі вакциновино трохи більше 5 тисяч медиків. Жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень. Побічні ефекти, які фіксуються у 5-7% вакцинованих, доволі стандартні. Як і при будь-якому щепленні – почервоніння або поява папул у місці ін’єкції, незначне підвищення температури", - зазначив народний депутат.

За словами Радуцького, сьогодні Канада затвердила до екстреного медичного використання вакцину і замовила 2 млн доз вакцин AstreZeneca з того самого заводу в Індії.

"Але українці історично звикли не довіряти офіційній інформації. Тому безвідповідальна поведінка політиків зриває плани з вакцинації. МОЗ обіцяє збільшити кількість вакцинованих до 10-15 тисяч щодня. Але нам потрібно рухатись вдесятеро швидше, щоб на кінець року вакцинувались принаймні 10 мільйонів українців. Інакше восени будемо мати чергову хвилю коронавірусу, і доведеться знову запроваджувати більш суворі карантинні обмеження. У той час, коли інші країни повернуться до нормального життя", - наголосив голова парламентського комітету.

За два перші дні вакцинації Державним експертним центром МОЗ зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", усі несерйозні.

Як повідомляли, сьогодні президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.