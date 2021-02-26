СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ отримало сім повідомлень про "несприятливі події після імунізації", але всі несерйозні

Загалом станом на 26 лютого було вакциновано 1338 людей. 

МОЗ отримало сім повідомлень про "несприятливі події після імунізації", але всі несерйозні
Фото: Макс Требухов

В Україні з 24 лютого - дня початку кампанії вакцинації від коронавірусу - Державним експертним центром МОЗ зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", усі несерйозні. Один з них - у Чернігівській області і шість - у Черкаській. 

Загалом станом на 26 лютого було вакциновано 1338 людей. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Щеплення зробили уже в кожній області. Вакцину отримали медики, які працюють у мобільних бригадах та опорних по коронавірусу лікарнях. Також почали вакцинувати військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. 

"За добу 25 лютого 2021 року щеплено від COVID-19 1179 осіб. Чоловіків за минулу добу щеплено більше ніж жінок: 792 проти 387. За попередню добу найбільша кількість щеплених  - у Черкаській та Тернопільській області (90 щеплень) та в м. Київ", - повідомив Ляшко.

Головний санітарний лікар також констатував зростання кількості випадків захворювання, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі. 

"Сьогодні можемо казати, що ризик зростання кількості випадків по країні достатньо високий. Найбільший рівень госпіталізації (в перерахунку на 100 тис. населення) наразі реєструється у Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка рівня зростання госпіталізацій в Житомирській, Миколаївській областях та в м. Києві", - зауважив він.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань. 

Якщо на Чернігівщині збережеться тенденція щодо рівня госпіталізації, то завтра ініціюють скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження на території області червоного рівня епідемічної небезпеки.

Віктор Ляшко також додав, що наразі в Україні не зафіксовано випадків зараження новими мутаціями вірусу, що походять з Великобританії та ПАР або Бразилії

Нагадаємо, що ексочільниця Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко в інтерв'ю LB.ua пояснювала, що для вакцини і для інших препаратів безпека досліджується весь час, навіть після реєстрації

"Рішення приймається за двома складовими: показники ефективності і профіль безпеки. Співвідношення користь/ризик. Якби були хороші показники ефективності, але велика кількість серйозних побічних реакцій, ніхто не випустив би препарат на ринок. 

Вакцина – це серйозне втручання в здоровий організм. Цього року вся моя сім’я без винятку прийняла рішення вакцинуватися від грипу і пневмококу. Я прийняла б рішення і про те, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Якби була проведена реєстрація і був відповідний сертифікат якості", - зазначала вона (інтерв'ю було записано в грудні 2020 року).

У січні ВООЗ заявила, що в світі не було зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцини від ковіду. Побічні ефекти виникали у деяких людей з алергією, але симптоми минули. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також