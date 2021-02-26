МОЗ отримало сім повідомлень про "несприятливі події після імунізації", але всі несерйозні

В Україні з 24 лютого - дня початку кампанії вакцинації від коронавірусу - Державним експертним центром МОЗ зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", усі несерйозні. Один з них - у Чернігівській області і шість - у Черкаській.

Загалом станом на 26 лютого було вакциновано 1338 людей. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Щеплення зробили уже в кожній області. Вакцину отримали медики, які працюють у мобільних бригадах та опорних по коронавірусу лікарнях. Також почали вакцинувати військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

"За добу 25 лютого 2021 року щеплено від COVID-19 1179 осіб. Чоловіків за минулу добу щеплено більше ніж жінок: 792 проти 387. За попередню добу найбільша кількість щеплених - у Черкаській та Тернопільській області (90 щеплень) та в м. Київ", - повідомив Ляшко.

Головний санітарний лікар також констатував зростання кількості випадків захворювання, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі.

"Сьогодні можемо казати, що ризик зростання кількості випадків по країні достатньо високий. Найбільший рівень госпіталізації (в перерахунку на 100 тис. населення) наразі реєструється у Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях. Насторожує динаміка рівня зростання госпіталізацій в Житомирській, Миколаївській областях та в м. Києві", - зауважив він.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань.

Якщо на Чернігівщині збережеться тенденція щодо рівня госпіталізації, то завтра ініціюють скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження на території області червоного рівня епідемічної небезпеки.

Віктор Ляшко також додав, що наразі в Україні не зафіксовано випадків зараження новими мутаціями вірусу, що походять з Великобританії та ПАР або Бразилії.

Нагадаємо, що ексочільниця Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко в інтерв'ю LB.ua пояснювала, що для вакцини і для інших препаратів безпека досліджується весь час, навіть після реєстрації.

"Рішення приймається за двома складовими: показники ефективності і профіль безпеки. Співвідношення користь/ризик. Якби були хороші показники ефективності, але велика кількість серйозних побічних реакцій, ніхто не випустив би препарат на ринок.

Вакцина – це серйозне втручання в здоровий організм. Цього року вся моя сім’я без винятку прийняла рішення вакцинуватися від грипу і пневмококу. Я прийняла б рішення і про те, щоб вакцинуватися від коронавірусу. Якби була проведена реєстрація і був відповідний сертифікат якості", - зазначала вона (інтерв'ю було записано в грудні 2020 року).

У січні ВООЗ заявила, що в світі не було зафіксовано жодної смерті внаслідок вакцини від ковіду. Побічні ефекти виникали у деяких людей з алергією, але симптоми минули.