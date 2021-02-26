Лідери ЄС погодилися запровадити сертифікати про вакцинацію, - Меркель

На опрацювання технічних питань створення відповідної системи електронних документів піде близько трьох місяців.

Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю ввести електронні сертифікати для тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи.

“Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Тут всі єдині в думці, що нам необхідно щось подібне”, - сказала Меркель.

За її словами, на опрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, знадобиться близько трьох місяців.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю впроваджує так званий "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід.