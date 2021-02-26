Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Медична система на межі колапсу: у Закарпатській області спалах COVID-19
Медична система на межі колапсу: у Закарпатській області спалах COVID-19
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
ГоловнаСвіт

Лідери ЄС погодилися запровадити сертифікати про вакцинацію, - Меркель

На опрацювання технічних питань створення відповідної системи електронних документів піде близько трьох місяців.

Лідери ЄС погодилися запровадити сертифікати про вакцинацію, - Меркель
Фото: EPA/UPG

Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю ввести електронні сертифікати для тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи.

“Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Тут всі єдині в думці, що нам необхідно щось подібне”, - сказала Меркель.

За її словами, на опрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, знадобиться близько трьох місяців.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю впроваджує так званий "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, або тих, хто вже перехворів на ковід.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також