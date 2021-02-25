Пашинян и попытка военного переворота в Армении. Всё только начинается

«Переворота в Армении не получится», – с такими словами премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам на площади Республики в центре Еревана после того, как военное командование страны попыталось его насильно убрать с поста руководителя государства . Ранее Вооружённые силы Армении выпустили обращение, где прозвучало требование – немедленно отправить в отставку всё правительство во главе с Пашиняном.

Фото: EPA/UPG Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) во время митинга сторонников в центре Еревана, 25 февраля 2021 г.

Протесты против Пашиняна идут уже два месяца – 17 партий и организаций, объединившихся в единое оппозиционное движение «За спасение родины», пытаются свергнуть армянского премьера. Причина очевидна – проигрыш в войне с Азербайджаном и потеря территорий (Карабаха и дополнительных областей – так называемого пояса безопасности).

Каким-то образом Пашиняну удавалось всё это время маневрировать. Однако в ситуацию вмешалось военное командование республики. Генеральный штаб выпустил специальное обращение, которое подписало всё руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Сам премьер охарактеризовал заявление как попытку госпереворота.

Пока ещё ситуацию он кое-как, но контролирует. Совет нацбезопасности страны поддержал его, что позволило быстро собрать своих сторонников на площади (банальный приём многих лидеров бывших советских республик) и уволить главу Генштаба Армении – Оника Гаспаряна.

Фото: official site of the MoD of RA Глава Генштаба Оник Гаспарян

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам – занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ – и никто не может его нарушить», – заявил Пашинян на митинге сторонников.

Показательно, что президент страны Армен Саркисян пока не подписал указ об увольнении главы Генштаба. Так что до сих пор непонятно, чем завершится эта напряжённая ситуация.

Впрочем, даже если сейчас армянский премьер и сохранит своё кресло, управлять страной он будет недолго. Напомню, что ранее LB.ua писал о том, что Пашинян долго не продержится на своей должности, что его попытаются снять. Более того, мы даже указывали, что это произойдёт по указке России.

И это прекрасно понимает действующий глава армянского правительства. Вот почему последние два месяца он только то и делал, что пытался коммуницировать с руководством РФ. Его министры не вылазили из Москвы: всё для того, чтобы сохранить в стране власть.

Однако Пашинян не может понять одного: после того как Россия стала гарантом безопасности Карабаха, после того как она ввела туда своих миротворцев, после того как она частично подчинила себе армянские границы, ей нынешний армянский премьер перестал быть нужен. Он стал для неё помехой.

Фото: spar.org.ua

Пашинян, которого ныне сравнивают с Навальным, ещё до недавнего времени якшался с американцами, сажал армянских политиков из числа ставленников Кремля, противодействовал крупным российским компаниям по типу РЖД, да и вообще намеревался закрыть российскую военную базу. Москва его наказала. Но эта своеобразная процедура для Пашиняна ещё не завершилась.

Нынешний военный переворот – очередная попытка Москвы избавиться от надоевшего армянского премьера и поскорее поставить во главе страны своего ставленника. Благо, таких в Армении хватает.

Все те слова, которые официально выражает Россия: об обеспокоенности, о необходимости сбавить градус напряжения и достичь компромисса, о мирном урегулировании в Республике – всё это блажь. На самом деле «Кремль считает возможный уход Никола Пашиняна с поста премьера Армении хорошим примером бесперспективности свержения власти с помощью уличных протестов. Нынешний кризис в Армении показывает, что революции не являются панацеей от структурных проблем: такая смена власти не улучшает качество жизни, а может и ухудшить». Эта позиция была озвучена на площадке «Открытых медиа», где были процитированы два источника из Администрации президента РФ.

Россия фактически показала, что такие, как Пашинян, символизирующие собой революцию (а он пришёл на волне именно революционных потрясений), управлять странами бывшего Советского Союза не должны. На этом пространстве протестов более быть не может. Москва таким образом ныне выступает за контрреволюцию.

Фото: EPA/UPG

Почему вообще это произошло? Да потому что Пашинян в очередной раз допустил ошибку: он публично обвинил Россию в военном поражении в Карабахе. Он сказал, что проигрыш случился по вине «не взорвавшихся» во время войны в НКА ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер». И Россия отреагировала на слова премьера, который вновь посмел таким образом заигрывать с Западом.

Ныне, что называется, интересы совпали: Москвы, бывшего руководства Армении (выходцев из Нагорного Карабаха, владеющих там до последней войны различного рода бизнесами), военных и различного рода оппозиционеров.

Сейчас мы видим, как продолжаются протесты, как строятся баррикады, как Генеральная прокуратура отказывается возбуждать уголовные дела против армянских генералов, как выходят на улицу обычные люди. Потому абсолютно не важно, что будет с Пашиняном через час, день или месяц. Уже после проигрыша в войне было понятно: Москва его снимет. Однако теперь стало понятно, как – путём контрреволюции. В Кремле считают, что революционеры должны быть наказаны.