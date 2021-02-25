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Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії

Акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра тривають уже кілька днів.

Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
премьер-министр Армении Пашинян
Фото: EPA/UPG

У столиці Вірменії Єревані вранці 25 лютого протестувальники перекрили рух на низці центральних проспектів і вулиць і зажадали відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Він заявив про спробу військового перевороту у Вірменії.

Як повідомляє Радіо Свобода, члени "Руху за порятунок Вітчизни" заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори. На станціях метро протестувальники почали ставати в дверях вагонів, не дозволяючи машиністам рушати з місця. Це викликало збої в роботі метрополітену.

Акції з різних районів міста транслюються в прямому ефірі місцевих ЗМІ.

Поліції вдалося звільнити рух не деяких вулицях, є затримані.

Видання "Новости Армении" повідомляє, що активісти розблокували перекриті вулиці.

Раніше сьогодні стало відомо про звільнення першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Відповідний указ опублікований на сайті президента Вірменії.

Агентство Newsarmenia повідомляє, що Генеральний штаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Пашиняна.

"Вважаю заяву Генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на площу Республіки прямо зараз. Я звернуся до громадськості в прямому ефірі в найближчому майбутньому", - заявив прем'єр.

Першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії звільнили після того, як Хачатрян розкритикував слова Нікола Пашиняна про неефективність російських ракетних комплексів "Іскандер". Генерал, який коментував на прохання журналістів заяву прем'єра, у відповідь "довго сміявся" і сказав, що "це неможливо".

Представник Генштабу також зазначив, що "робити висновки з поверхневими оцінками - це несерйозно".

Акції протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна тривають у Вірменії вже кілька днів. Напередодні десятки противників прем'єра Пашиняна розштовхали охорону і увірвалися в будівлю Єреванського державного університету. Вони обійшли кабінети з учнями і викладачами і зажадали від них приєднатися до акцій громадянської непокори.

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