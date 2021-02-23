Поліція відкрила кримінальне провадження через сутички під Офісом президента

До управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом сутичок на вулиці Банковій у Києві.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, до управління поліції доставлено 17 осіб. Кілька поліцейських отримали опіки очей, їм надають необхідну допомогу.

“Поліцейські миттєво реагують на всі спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції”, - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У поліції закликали не влаштовувати провокацій та дотримуватися норм чинного законодавства під час заходу.

Нагадаємо, біля будівлі Офісу президента у Києві проходить масштабна акція протесту через вирок активісту Сергію Стерненку. На місці події відбуваються сутички мітингувальників з поліцією. Серед людей розпилили сльозогінний газ.