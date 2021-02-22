ВАКС уп'яте ухвалив рішення про примусове доставлення судді Вовка

Вищий антикорупційний суд знову ухвалив рішення про примусове доставлення голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до ВАКС для обрання йому запобіжного заходу з огляду на чергову неявку підозрюваного судді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суддя Вовк знову не з'явився на засідання, призначене на понеділок, через що ухвалено ще одне рішення про застосування щодо нього приводу. Наступне засідання призначено на 9 березня", - повідомили агентству у ВАКС.

Раніше ВАКС чотири рази ухвалював рішення про примусове доставлення Вовка, проте підозрюваного не могли доставити, бо не знаходили ні за місцем проживання, ні за місцем роботи.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.