Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримують в аеропорту Бориспіль

Фото: НАБУ

Правоохоронці посадили літак "Відень-Дніпро" для затримання колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.

Яценко також є співзасновником monobank. Станом на 14:47 затримання триває, повідомили LB.ua джерела в правоохоронних органах. Причини з'ясовуються.

Інформацію про те, що мова йде саме про Яценка, також підтвердили співбесідники УП у колі правоохоронців.

Оновлення. У НАБУ повідомили, що підозру за ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Яценку погодила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Фото: НАБУ

"За оперативною інформацією, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та Директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де розпочато проведення невідкладних слідчих дій", - повідомили в бюро.

Фото: НАБУ

Яценко є одним з фігурантів справи щодо оскаржування націоналізації ПриватБанку. До націоналізації він володів 0,3236% акцій банку. У 2019 році Яценко разом із іншими менеджерами-власниками акцій, зокрема, Тимуром Новіковим, Олегом Гороховським, Тетяною Гур'євою та Людмилою Шмальченко, позивалися проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, Мінфіну та державного ПриватБанку. Вони оскаржували процедуру ball-in, згідно з якою відбулася примусова конвертація їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені під час націоналізації, пише НВ.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року уряд України ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум $5,5 млрд.

Банком раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.