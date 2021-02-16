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ПриватБанку заборонили продавати резиденцію Брежнєва в Дніпрі

Банк заявив про рейдерське захоплення його власності.

ПриватБанку заборонили продавати резиденцію Брежнєва в Дніпрі
Фото: dengi.informator.ua

Господарський суд Дніпропетровської області заблокував продаж офісного та адміністративного комплексу на Крутогірному узвозі у центрі Дніпра, одна з будівель якого колись була резиденцією Брежнєва.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, якому належить комплекс.

Позов до суду подав благодійний фонд "Люди, події, час", який орендував його з 2006 року. Фонд вказав, що за час користування об'єктом інвестував 76,5 млн гривень у ремонт та оздоблення будинку і як орендар має переважне право на придбання нерухомості. 

ПриватБанк в свою чергу повідомив, що договір оренди втратив чинність ще у 2018 році, і з тих пір орендар перебуває у приміщенні незаконно.

"Позов про заборону проведення продажу та надання першочергового права купівлі орендарям будівлі, поданий благодійною організацією "Дніпропетровський обласний благодійний фонд "Люди, події, час", є фактично рейдерським захватом власності ПриватБанку. Оскільки договір оренди приміщення закінчився ще у 2018 році та не був подовжений власником об’єкту - ПриватБанком, перебування орендарів у приміщенні наразі є незаконним та порушує права власника на вільне володіння та розпорядження приміщенням", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, суд став на сторону орендаря і задовольнив його заяву про забезпечення позову.

ПриватБанку заборонено вчиняти будь-які дії з продажу чи відчуження комплексу до набрання законної сили рішення у цій справі.

Спірна будівля в центрі Дніпра відома тим, що там розташовувавлася резиденція радянської політичної еліти міста.

Там колись жив перший секретар обкому Мендель Хатаєвич, один з винних в організації Голодомору, а після Другої світової війни ця будівля була офіційною резиденцією Леоніда Брежнєва.

ПриватБанк є власником цього об'єкту ще з 2004 року. Тоді так званий “Домік Брежнєва” не мав статусу пам'ятки культури місцевого значення, в реєстрах національного та місцевого значення пам"яток культурної спадщини цей об’єкт не значиться. Згідно з законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, наділення цього об’єкту статусом пам’ятки є протиправним та неможливим. 

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