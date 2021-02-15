​Тариф на електроенергію для населення з 1 квітня ймовірно залишиться на рівні 1,68 грн, - НКРЕКП

"Не виключено, що постанова Кабміну буде продовжена без змін".

Ставка тарифу на електроенергію для побутових споживачів з 1 квітня 2021 року може бути залишена на діючому рівні - 1,68 грн/кВт-год.

Таку думку 15 лютого висловив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час Всеукраїнського форуму "Україна 30", передає ExPro.

"Зовсім не виключено, дуже ймовірно, що постанова (постанова Кабміну "Про покладання спецобов’язків на ринку електроенергії", - ред.) буде продовжена без змін, і тому нічого не відбудеться в плані населення. Але зараз про це ще зарано говорити", - сказав він.

Зазначається, що на перший квартал 2021р уряд прийняв редакцію постанови про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Дані зміни є тимчасовими, вони діють до 1 квітня 2021 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ. Уряд вирішив компенсувати втрати, які через це рішення несуть власники електроопалення.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію в перелік соціально значущих товарів.