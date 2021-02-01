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​Уряд вніс електроенергію до соціально значущих товарів

Раніше в цей список був внесений природний газ.

​Уряд вніс електроенергію до соціально значущих товарів
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України вніс електроенергію в перелік соціально значущих товарів. Раніше в цей список був внесений природний газ.

Про це йдеться у постанові Кабміну №64.

Міністерству енергетики і Міністерству соціальної політики доручено забезпечити в межах повноважень надання методичних роз’яснень щодо реалізації цієї постанови.

Перелік цих товарів був затверджений 22 квітня 2020 року на тлі пандемії коронавирусу. До списку входять: борошно, хліб, яйця, масло, гречана крупа, парацетамол, медичні маски та інші товари.

Нагадаємо, 18 січня Кабінет міністрів визнав природний газ товаром, що має істотну соціальну значущість, та на два місяці - лютий і березень - обмежив його ціну для населення. Він не може коштувати більше ніж 6,99 гривень за кубометр.

Також повідомлялося, що Кабмін виділив 1,4 млрд грн на компенсацію власникам електроопалення.

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