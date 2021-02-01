ExxonMobil і Chevron обговорювали можливість об'єднання, яке б стало найбільшим в історії

Переговори пройшли на початку 2020 року, але не отримали продовження.

Керівники найбільших нафтовидобувних компаній США ExxonMobil і Chevron на початку 2020 року провели попередні перемовини про можливість об'єднання.

Це злиття могло б стати найбільшим в історії, повідомило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела. Ринкова капіталізація Exxon сягає 190 млрд доларів, а Chevron - 164 млрд доларів.

І хоч переговори не отримали продовження, зустріч між гендиректором Exxon Дарреном Вудсом і керівником Chevron Майком Віртом була досить серйозною. На ній йшлося про підготовку юридичних документів, в тому числі щодо певних аспектів можливого об'єднання компаній.

Злиття Exxon і Chevron мало б забезпечити синергію за рахунок значного скорочення витрат, щоб забезпечити спад на енергетичних ринках. На кінець 2019 року в Exxon працювало близько 75 тисяч людей, а в Chevron - приблизно 48 тисяч.

Об'єднання таких гігантських компаній могло б і не отримати погодження антимонопольних органів, проте, як вказує агентство, сам факт таких перемовин свідчить про тиск, з яким зіткнулася нафтова галузь через падіння цін на нафту та пандемію COVID-19.

Після того, як переговори припинилися, Chevron придбав іншого нафтовиробника Noble Energy. Вартість угоди сягнула 5 млрд доларів.