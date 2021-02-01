Зеленський порівняв штурм Капітолію в США з двома революціями в Україні

"Ми бачили це в Україні. В нас було дві революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі, але що це буде в Сполучених Штатах - ніхто цього не очікував".

Президент України Володимир Зеленський вважає штурм Капітолію потужним ударом по демократії в США.

Він зізнався, що не міг уявити, щоб в Америці трапилося щось подібне. Про це він повідомив у інтерв'ю Axios, переклад якого навів "Голос Америки".

"Ми звикли вірити через книжки, фільми, телебачення, що Сполучені Штати мають ідеальні демократичні інституції, де передача влади відбувається мирно, без війн і революцій. Де влада передається від одного президента іншому. Ми бачили це в Україні. В нас було дві революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі, але що це буде в Сполучених Штатах - ніхто цього не очікував", - заявив Зеленський.

На думку президента, штурм Капітолію свідчить про те, що "ніщо не є ідеальним".

Президент України зазначив, що був дуже стурбований подіями в Штатах і не хотів, щоб "були бунт, стрілянина, і, не дай Боже, жертви".

"Я думаю, що після чогось такого світові було б дуже складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників.

Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту. Попри те, що він уже не є президентом, йому все ще можуть оголосити імпічмент. Це може призвести до заборони йому балотуватися на наступниз виборах та позбавити низки привілеїв.