Через мільйонні премії і тарифну політику: Разумков пояснив, чому не підтримав призначення Вітренка міністром

"Є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики через його багатомільйонні премії та тарифну політику.

Про це Разумков сказав на брифінгу після закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, передає Укрінформ.

"І першого разу я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано в першу чергу було з преміями, і багато хто з народних депутатів, у тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.

Разумков сказав, що тарифи, в першу чергу б'ють не по ньому, не по Вітренку чи багатьох з народних депутатів України, а б'ють саме по найменш захищених верствах населення.

"І коли вони чують, що хтось із чиновників або майбутніх чиновників отримує премії мільйонні або десятки мільйонів і навіть більше сотні мільйонів, то я, думаю, що люди нас не зрозуміють. Я розумію, що є бізнес, а є державна посада і державницька позиція, і поєднувати їх не досить правильно і не досить ефективно", - вважає Дмитро Разумков.

Голова ВР додав, що його позиція також пов'язана з тарифною політикою.

"У першу чергу тому, що газ відверто не відноситься до прямої зони відповідальності виконуючого обов'язки міністра, хоча вчора під час свого виступу вони брали це як їх досягнення. Тому теж є питання. До таких подій, як збільшення тарифів, треба готуватися, в першу чергу, і економічно, і паралельно з цим інформаційно, щоб повідомити людям, як це буде відбуватися, і як держава буде захищати їх інтереси, через субсидії ті ж самі", - сказав Разумков.

Нагадаємо, уперше кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики відхилили 17 грудня, а 21 грудня його призначили в.о.

28 січня парламент вдруге відмовив Вітренку в призначенні. За нього проголосували тільки 204 нардепи. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу", що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна.

Питання призначення Вітренка розглядали на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок, 25 січня. У депутатів пропрезидентської фракції було до кандидата декілька питань. Одне з них стосувалося премії в 4 млн доларів в якості винагороди за перемогу над "Газпромом" у арбітражі. І Вітренко, за словами співрозмовника, сказав, що не відмовиться від премії.

З вівторка серед депутатів-"слуг народу" проводили опитування, чи готові вони підтримати кандидатуру Вітренка. Голоси збирали у мобільному застосунку.

Згідно з поправкою до закону про Кабінет міністрів, після відхилення Вітренка прем’єр зобов'язаний подати нову кандидатуру міністра енергетики протягом 30 днів.