Рада ухвалила закон про компенсації для громадян з електроопаленням

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому закон, що передбачає компенсації на тлі здорожчання тарифів на електроенергію. Це стосується громадян, котрі мешкають у негазифікованих будинках, що опалюються за рахунок електрики.

За проголосували 310 депутатів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Він підпише проєкт закону невідкладно, щоб пришвидшити набуття чинності.

Для надання компенсації передбачені видатки Мінсоцполітики за бюджетною програмою в розмірі 1,4 млрд гривень. Ці кошти візьмуть із тієї частини бюджету, що виділена на виплату субсидій. Комітет рекомендував ухвалити за основу та в цілому з необхідними правками.

"Вирішимо проблему з електроопаленням, де немає газу. Споживачі не відчують зростання тарифів, ми врегулюємо проблему за весь опалювальний період. Передбачені також компенсації для багатодітних сімей і дитбудинків сімейного типу", - повідомив голова профільного комітету Андрій Герус.

"Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня опублікування цього Закону визначити порядок надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу", - йдеться у проєкті закону.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. Нова фіксована ціна становить 1,68 грн/кВт-год із ПДВ.

27 січня Кабінет Міністрів вирішив компенсувати власникам електроопалення 1,4 млрд гривень у зв'язку зі скасуванням пільгового тарифу на електричну енергію.