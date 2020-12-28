Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)

Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

Відповідна постанова прийнята з доопрацюванням, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 грудня.

"Проєкт Міненерго зі спецобов’язків на ринку електроенергії передбачає продовження з 1 січня до 31 березня 2021 року спецобов’язків, встановлення на період до 31 березня фіксованої ціни для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год із ПДВ та продаж "Енергоатомом" е/е у рамках ПСО за двосторонніми договорами "Гарантованому покупцеві" за ціною 150 грн/МВт-год", - представив зміни до постанови №483 керівник Міненерго Юрій Вітренко.

Нагадаємо, зараз тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт. Таким чином, у новій постанові про перші 100 кВт-год за зниженою ціною не йдеться.

Оновлено. 3 1 квітня 2021 року запроваджується новий розподіл тарифів у залежності від обсягу споживання. Так, при споживанні електроенергії до 300 кВт*год на місяць вартість 1 кВт*год електроенергії складатиме 1,68 грн, а вже понад 300 кВт*год - 3,48 грн/кВт.

Кабмін також встановив 2- та 3-зонні тарифи, диференційовані за періодами часу.

Так, у 2-зонних тарифах вартість електроенергії складатиме:

у нічний час (з 23:00 до 07:00 години) - 0,5 тарифу;

у інші години - повний тариф.

За 3-зонними тарифами вартість електроенергії складатиме:

в години максимального навантаження (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) - 1,5 тарифу;

у напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) - повний тариф;

у нічний час (з 23:00 до 07:00) - 0,4 від тарифу.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.