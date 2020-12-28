Державі економічно вигідніше працювати з вітчизняним підрядником: і дороги збудовані, і податки сплачені - президент НАДУ

2020 року компанії-члени НАДУ побудували та відремонтували доріг державного та місцевого значення на понад 53 млрд грн.

Залучення вітчизняних компаній до будівництва та ремонту дорожньої інфраструктури для держави економічно вигідніше щонайменше на 30-40%, ніж фінансування роботи іноземних підрядників. Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський, підбиваючи підсумки дорожньої галузі 2020 року.

«Виключно з економічних міркувань обирати українського підрядника для держави вигідніше щонайменше на 30-40%. Приблизно 10% повертається в економіку країни як капітальні інвестиції, 20-30% - податки, витрати на утримання місцевого персоналу, соціально-економічний розвиток тощо», - зазначив Микола Березовський.

За його словами, 2020 року компанії-члени НАДУ побудували та відремонтували доріг державного та місцевого значення на понад 53 млрд грн. Приблизно 10% від загальної суми виконаних робіт уже повернулась в економіку України у вигляді капітальних вкладень. Загальна сума інвестицій компаній у розвиток оцінюється у 5 млрд грн.

«Протягом року члени Асоціації активно інвестували у розвиток бізнесу – нові виробничі бази, заводи, обладнання, техніку. Збудовано понад 15 заводів. Кількість основних машин та механізмів за рік збільшилася майже на 1 тис. одиниць і на кінець року складає понад 6 тисяч, - розповів Микола Березовський.

Він зазначив, що в інтересах України варто розвивати власну сучасну дорожньо-будівельну галузь, щоби національний підрядник гідно конкурував з іноземними компаніями.

«Наші будівельники швидко навчаються, активно інвестують у виховання молодих фахівців та розвиток матеріально-технічної бази, - каже президент НАДУ. - Але найголовніше, що участь закордонних підрядників - це значний ризик. І в питанні вчасного виконання контракту, і щодо дотримання якості робіт. Реальна гарантія якості – це перевірені українські компанії з доведеною репутацією та досвідом».

Микола Березовський також додав, що дорожня-будівельна галузь поступово стає одним з найбільших роботодавців у сфері будівництва.

«Якщо на кінець 2019 року кількість працівників компаній-членів НАДУ складала близько 10 тисяч осіб, то на кінець 2020 року цей показник збільшився до майже 16 тисяч. На 20-30% зросла середня зарплата, яка нині є однією з найвищих у промисловості», - зазначив президент НАДУ.

За його словами, 2020 року провідні дорожні компанії також продемонстрували соціальну відповідальність бізнесу: активно допомагали медичним закладам та учбовим закладам, витративши понад 1 млрд грн.

Наступного року компаній-члени НАДУ планують збільшити об’єм капітальних інвестицій на 30-40%, зазначив Микола Березовський.

«Загальний обсяг інвестицій у галузь може зрости до 6,5-7 млрд грн», - заявив президент НАДУ.

До Національної асоціації дорожників України входять понад 50 компаній з дорожнього будівництва та експлуатації доріг, підприємств суміжних галузей та профільних навчальних закладів.

Із запланованих «Укравтодором» оновлення понад 3,9 тисяч км доріг державного значення 2020 року компанії-члени НАДУ відремонтували та побудували понад 2600 км.