Державі економічно вигідніше працювати з вітчизняним підрядником: і дороги збудовані, і податки сплачені - президент НАДУ

Залучення вітчизняних компаній до будівництва та ремонту дорожньої інфраструктури для держави економічно вигідніше щонайменше на 30-40%, ніж фінансування роботи іноземних підрядників. Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський, підбиваючи підсумки дорожньої галузі 2020 року.
«Виключно з економічних міркувань обирати українського підрядника для держави вигідніше щонайменше на 30-40%. Приблизно 10% повертається в економіку країни як капітальні інвестиції, 20-30% - податки, витрати на утримання місцевого персоналу, соціально-економічний розвиток тощо», - зазначив Микола Березовський.
За його словами, 2020 року компанії-члени НАДУ побудували та відремонтували доріг державного та місцевого значення на понад 53 млрд грн. Приблизно 10% від загальної суми виконаних робіт уже повернулась в економіку України у вигляді капітальних вкладень. Загальна сума інвестицій компаній у розвиток оцінюється у 5 млрд грн.
«Протягом року члени Асоціації активно інвестували у розвиток бізнесу – нові виробничі бази, заводи, обладнання, техніку. Збудовано понад 15 заводів. Кількість основних машин та механізмів за рік збільшилася майже на 1 тис. одиниць і на кінець року складає понад 6 тисяч, - розповів Микола Березовський.
Він зазначив, що в інтересах України варто розвивати власну сучасну дорожньо-будівельну галузь, щоби національний підрядник гідно конкурував з іноземними компаніями.
«Наші будівельники швидко навчаються, активно інвестують у виховання молодих фахівців та розвиток матеріально-технічної бази, - каже президент НАДУ. - Але найголовніше, що участь закордонних підрядників - це значний ризик. І в питанні вчасного виконання контракту, і щодо дотримання якості робіт. Реальна гарантія якості – це перевірені українські компанії з доведеною репутацією та досвідом».
Микола Березовський також додав, що дорожня-будівельна галузь поступово стає одним з найбільших роботодавців у сфері будівництва.
«Якщо на кінець 2019 року кількість працівників компаній-членів НАДУ складала близько 10 тисяч осіб, то на кінець 2020 року цей показник збільшився до майже 16 тисяч. На 20-30% зросла середня зарплата, яка нині є однією з найвищих у промисловості», - зазначив президент НАДУ.
За його словами, 2020 року провідні дорожні компанії також продемонстрували соціальну відповідальність бізнесу: активно допомагали медичним закладам та учбовим закладам, витративши понад 1 млрд грн.
Наступного року компаній-члени НАДУ планують збільшити об’єм капітальних інвестицій на 30-40%, зазначив Микола Березовський.
«Загальний обсяг інвестицій у галузь може зрости до 6,5-7 млрд грн», - заявив президент НАДУ.
До Національної асоціації дорожників України входять понад 50 компаній з дорожнього будівництва та експлуатації доріг, підприємств суміжних галузей та профільних навчальних закладів.
Із запланованих «Укравтодором» оновлення понад 3,9 тисяч км доріг державного значення 2020 року компанії-члени НАДУ відремонтували та побудували понад 2600 км.