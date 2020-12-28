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Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію для впровадження механізму іпотеки

Гендиректором компанії призначили Василя Шкуракова.

Мінфін створив Українську фінансову житлову компанію для впровадження механізму іпотеки
Фото: пресслужба Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", що створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"Метою діяльності ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема йдеться про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Гендиректором компанії призначили Василя Шкуракова.

З 2018 року він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики. 24 грудня уряд звільнив його з цієї посади.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський анонсував програми іпотеки та кредитів для малого бізнесу. Кабінет Міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 5–7% річних. 

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